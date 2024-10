Herbstwanderungen: Ihre liebsten Wanderwege!

Der Herbst ist eine wunderbare Zeit für Wanderungen, ob nun im Wald oder in den Bergen. Es ist nicht zu warm, aber auch noch nicht zu kalt und die Landschaften zeigen sich in den buntesten Farben. Also rein in die Wanderschuhe und raus in die Natur! Doch in welchem Bundesland wandert es sich in Österreich am schönsten und wo gibt es die besten Wanderwege? Das wollen wir von Ihnen gern wissen.