Hälfte der impfbaren Bevölkerung ist geimpft

Mit dem heutigen Tag haben 3,938.390 Menschen in Österreich eine erste Impfdosis gegen das Corona-Virus erhalten. „Die Impfungen sind der Weg zurück in unser gewohntes Leben. Wir konnten bereits der Hälfte der impfbaren Bevölkerung eine schützende Impfung ermöglichen. Das bringt eine weitere Entspannung der Infektionslage in Österreich und macht auch weitere Lockerungen möglich. Es ist wichtig, dass schon so viele Menschen diesen Schritt getan haben“, freut sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.