Lieferausfall: Keine neuen Impftermine in Wien

Seit Tagen lassen sich beim Impfservice Wien keine Termine buchen. Das wird wohl bis diesen Mittwoch/Donnerstag noch so bleiben, erklärt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Grund: Der Impfstoff fehlt. Zumindest Biontech/Pfizer. Was unvermindert weitergeht, sind die Zweitstiche und das Impfprogramm für Firmen. Dazu wird alles, was es an Moderna und Johnson & Johnson gibt, in die Waagschale geworfen.