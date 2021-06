Uni Innsbruck tippt bei der EM auf die Franzosen!

Trotzdem spannend

Heuer ist Frankreich mit einer Gewinnchance von 14,8 Prozent der Favorit, dicht gefolgt von England und Spanien. Spannung versprechen die relativ knappen Abstände an der Spitze und die generell trotzdem niedrige Chance. Achim Zeileis vom Institut für Statistik an der Uni Innsbruck betont zudem: „Es liegt in der Natur von Prognosen, dass sie auch daneben liegen können.“