17 Jahre nach Bankraub: Verdächtiger (41) gefasst

Der mutmaßliche Bankräuber hatte offenbar einen langen Atem: Der 41-jährige Moldawier wurde aufgrund eines internationalen Haftbefehls beim Grenzübertritt in der Ukraine festgenommen, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft Innsbruck gegenüber der APA am Montag. Dem Mann wird vorgeworfen, mit zwei weiteren - mittlerweile verurteilten - Tätern am 8. September 2004 eine Raiffeisen-Filiale in Gries im Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) überfallen zu haben.