Murenabgänge in Kärnten: Mehrere Straßen gesperrt

Regenschauer hielten am Wochenende, wie berichtet, Kärntens Feuerwehren auf Trab. Am Samstag war es wegen der teils kräftigen Regenfälle zu Murenabgängen und mehreren Überschwemmungen gekommen. Auch der Wasserpegel der Drau stieg an. Die Kärntner Stauseen mussten aber nicht abgesenkt werden.