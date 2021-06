Unwetter: Murenabgänge, Feuerwehren im Einsatz

„Vor allem im Bereich von Griffen und im Lavanttal ist es zu mehreren Überschwemmungen gekommen. Zu größeren Schäden ist es aber nicht gekommen, verletzt wurde zum Glück auch niemand“, hieß es seitens der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten am Samstagabend. So wurde etwa durch den Starkregen in Kombination mit Hagel wurde die Görtschitztal Straße (B92) im Ortsgebiet von Hüttenberg von einer Mure verlegt. „Beim Abrutschen der Schlammlawine wurden auch Teile der Fassade und der Außenanlage eines Mehrparteienhauses sowie ein Wohnhaus beschädigt“, berichtet ein Polizist.