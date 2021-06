„Trifox“: Twin-Stick-Action mit talentiertem Fuchs

Mit „Trifox“ haben Entwickler Glowfish Interactive und Publisher Big Sugar ein „von den besten 3D-Plattformern inspiriertes“ Twin-Stick-Action-Adventure angekündigt. Gamer schlüpfen darin in die Rolle eines multitalentierten Fuchses, der sich auf die Suche nach den mysteriösen Plünderern macht, die ihm seine Fernbedienung gestohlen haben. Dabei gilt es, sich durch Gegnerschwärme zu kämpfen, an Bosskämpfen teilzunehmen und andere Herausforderungen zu überwinden. Erscheinen soll der Titel 2022 für PC (via Steam) und Konsolen.