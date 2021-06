Seltene Nutztiere helfen bei der Erlebnispädagogik

Das Green Care-Siegel soll Menschen jeder Altersstufe und Lebenssituation eine positive Beeinflussung garantieren. Beim Angebot für Schulklassen wird den Kindern das Kennenlernen der Hofarbeit und der Tiere mit verschiedenen pädagogischen Schwerpunkten ermöglicht. Steiner: „Der Gruppenzusammenhalt und ein friedvolles Miteinander in den Klassen werden durch verschiedene Aktivitäten am Hof gestärkt.“ Die Tiere helfen dabei. Ihre Ruhe in Kombination mit der herrlichen Natur lassen Alt und Jung wieder aufblühen.