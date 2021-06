Erschütterung der Justiz und heftiges Politbeben

Eine Anfrage der „Krone“ an den Anwalt Brandstetters zum Rapport bei VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter war offenbar Katalysator. Unseren Infos zufolge wurde Brandstetter entweder zum freiwilligen Rücktritt gedrängt, oder ihm drohte ein Amtsenthebungsverfahren. Danach ging der ÖVP-nahe Ex-Justizminister in die Offensive, indem er am Donnerstag der „Krone“ seinen Rückzug verkündete. Die Chats offenbaren Bedenkliches zu VfGH, Korruptionsstaatsanwaltschaft, Frauen (inklusive rassistischer und sexistischer Untertöne von Pilnacek, denen Brandstetter nicht widersprach). Zudem habe Brandstetter Kumpel Pilnacek verbotenerweise über ein Sterbehilfe-Urteil des VfGH informiert. Brandstetter sagte, dass er dem VfGH am besten diene, „indem ich mich von meiner Funktion zurückziehe“.