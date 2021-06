SPÖ-Attacke: „ÖVP führt Krieg gegen die Justiz“

Ein „gutes Beispiel“ dafür sei der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger, der sich Freitagvormittag über Chat-Leaks durch die Opposition beklagt hatte. An seiner Stelle würde er sich „schämen dafür, was die ÖVP in den vergangenen Wochen an Missachtung des Rechtsstaats“ zuwege gebracht habe, kommentierte Leichtfried dessen Äußerungen.