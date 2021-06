Betrunkener Radfahrer (63) fuhr Fußgänger nieder

Der 63-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war am Mittwoch um 22.35 Uhr mit seinem Rennrad auf dem parallel zur L 1392 verlaufenden Geh- und Radweg in Ansfelden vom Zentrum kommend in Richtung Kremsdorf unterwegs. Dabei fuhr er einen in die gleiche Richtung gehenden 26-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land nieder. Beide kamen zu Sturz.