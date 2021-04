Faßmann als erstes Regierungsmitglied geimpft

Laut Impfplan wird in Niederösterreich derzeit die Altersgruppe ab Jahrgang 1955 geimpft - der Minister habe nach Anmeldung eine Einladung erhalten, wie das Bildungsministerium mitteilte. „Ich bin ausgesprochen erleichtert, denn die Impfung ist nur ein kleiner Stich und bewirkt doch sehr viel“, so Faßmann. „Mit der Impfung schaffen wir den Weg zurück in die Normalität, die uns allen schon so abgeht.“