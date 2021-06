Eingeklemmte Kuh nach Bergungsaktion verstorben

Tragisch endete am Dienstag gegen 20.15 Uhr eine Rettungsaktion in Rubland bei Feistritz an der Drau in Kärnten: Eine Kuh, die bereits seit mehreren Tagen verschollen war, wurde zwischen einer Stützwand und einer Hausmauer liegend gefunden. Das Tier konnte geborgen werden, leider verstarb es kurze Zeit später an seinen Verletzungen.