Unterricht aus Pandemie nachholen? Kein Thema

Eine halbe Stunde länger täglich, insgesamt etwa 100 Unterrichtsstunden mehr im Schuljahr: Darauf will Großbritannien setzen. In Österreich wird diese Idee eher verhalten aufgenommen. Schüler-, Lehrer- und Elternvertreter sehen darin wenig Sinn. „Wir würden nicht von vornherein abblocken, aber man müsste darüber gründlich nachdenken“, so Christoph Drexler vom Bundeselternverband. Thomas Krebs, Lehrervertreter Pflichtschulen Wien, sagt: „Wir haben ein Unterrichtsjahr, das unter einem besonderen Stern steht - aber eines mit genauso vielen Unterrichtstagen wie sonst, nur in anderer Form.“ Man setze vielmehr auf Zusatz- und Förderangebote.