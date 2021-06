GB: 35-Stunden-Woche für Schüler nach Pandemie?

Die Pandemie wird so manche Spätfolgen haben - in Großbritannien etwa werden wohl längere Schultage für Kinder dazuzählen. Wie die britische Zeitung „Times“ am Dienstag aus einem Maßnahmenplan der Regierung zitierte, ist eine Verlängerung des Unterrichts um rund eine halbe Stunde angedacht. Ziel soll es sein, die durch die Pandemie entstandenen Rückstände aufzuholen und Wissenslücken zu schließen.