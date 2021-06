Porno-König: Vom Bauernsohn zum Milliardär

Das muss nicht so sein. Transparente Porno-Produktionsfirmen gibt es einige. Man muss sich nur daran gewöhnen, für Pornos zu bezahlen. Eine ethisch vertretbare Pornoproduktion sollte den Konsumenten Geld wert sein. Und auch leicht fallen, denn die Qualität sogenannter „alternativer“ Pornos wie etwa von Erika Lust & Co ist auch besser als zwanzig 0815 Porno-Clips hintereinander. Wer will schon immer dieselben schlechten Pornos sehen? Bei alternativen Pornos haben die Darstellerinnen und Darsteller Lust. Sie entscheiden, was sie vor der Kamera machen und was nicht. Das spürt man in den Filmen auch.