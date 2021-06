Asfinag sendet Straßen-Infos direkt in Autos

Was wie Zukunftsmusik klingt, ist für 11.000 Autos in Österreich schon Realität: Der heimische Autobahnbetreiber Asfinag sendet Infos über anstehende Staus, Unfälle in der Nähe und Baustellen auf dem Weg in Echtzeit in die Cockpits der Pkws. Damit soll für mehr Sicherheit auf den heimischen Straßen gesorgt werden.