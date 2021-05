Kocher will Verlängerung der Kurzarbeit fixieren

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) und die Sozialpartner wollen sich am Dienstag bei einem Treffen auf eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeit einigen. „Das Ziel ist, morgen eine Einigung herbeizuführen“, sagte Kocher am Montag nach einem Arbeitsmarktgipfel mit den Sozialpartnern. Die Phase 4 für die Kurzarbeit während der Coronakrise läuft Ende Juni aus. „Es wäre gut, wenn es bald Planungssicherheit für die Unternehmen und die Arbeitnehmer gibt“, so Kocher.