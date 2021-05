Islam-Landkarte: Nun auch Ministerin Raab bedroht

Kritik von Kirche und Uni

Neben Vertretern der muslimischen Community in Österreich hatte sich auch die evangelische Kirche negativ über die Islamkarte geäußert. „Das Integrationsministerium findet, so scheint es, nicht die richtige Haltung zur Religionsfreiheit“, fand der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka am Freitag. Zuvor hatte sich die Universität Wien von dem Projekt distanziert, Rektor Heinz Engel untersagte die Verwendung des Logos. Engel stieß sich insbesondere an dem Impressum, in dem zur Meldung von „Informationen zu einzelnen Vereinen oder Moscheen“ aufgefordert wird.