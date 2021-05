Wie oft wurden Sie schon mit Mord bedroht?

Er war Imam in Wien-Ottakring

Geboren am 6. September 1971 in Beirut, aufgewachsen in Saudi-Arabien. Studium der Islamischen Theologie in Beirut und der Soziologie in Wien, wo er mit einer Studie über islamische Religionslehrer promovierte. Khorchide war Imam in einer Moschee in Wien-Ottakring und Religionslehrer. Seit 2010 leitet Khorchide das Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster. Er ist verheiratet und hat einen 21-jährigen Sohn. Gemeinsam mit Rabbiner Walter Homolka hat Islamtheologe Mouhanad Khorchide das Buch „Umdenken! Wie Islam und Judentum unsere Gesellschaft besser machen“ geschrieben (Herder Verlag).