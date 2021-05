Ein Stresstest für Bienen und Imker

Dass Honig nicht gleich Honig ist, zeigt auch der Hype um den Manukahonig aus Neuseeland, für den manche tief ins Geldbörsel greifen. „Gar nicht nötig“, sagt Mohr, denn die vielen wertvollen Inhaltsstoffe, mit denen der Manukahonig punktet, seien auch in heimischen Produkten zu finden. Vor allem, wenn man die Bienen in Ruhe arbeiten lässt. Umso öfter die Insekten den produzierten Honig von einer in die nächste Zelle transportieren, umso stärker reichern sie diesen mit körpereigenen Stoffen an. Das macht dieses Lebensmittel erst so gesund. Doch wer auf Massenproduktion statt auf extensives Imkern setzt, der karrt seine Bienen von einem Blütenmeer ins nächste. Das Ergebnis: viel Honig in kurzer Zeit statt weniger mit hoher Qualität. Für Mohr kommt das nicht in Frage. Seine Bienen bleiben, wo sie sind: im Bregenzerwald, das ganze Jahr.