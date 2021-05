Serienräuber (22) nach Trafik-Überfällen gefasst

Die Polizei hat am Freitag in Wien-Floridsdorf einen mutmaßlichen Serienräuber festgenommen. Der 22-jährige staatenlose Mann wird verdächtigt, seit April insgesamt sechs Trafiken und zwei Tankstellen in den Bezirken Simmering, Hernals, Floridsdorf und Donaustadt ausgeraubt zu haben. Bei seiner Einvernahme war er laut Polizei geständig.