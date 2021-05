Cocktail-Legende kocht nun im Suiten-Hotel „Aenea“

Mischa Bauer ist seit drei Jahrzehnten im Gastgewerbe: zuerst im „Gallo Nero“ in Klagenfurt, dann 25 Jahre in der Cocktail-Bar „151“, zuletzt führte er das „Geküsst in Velden“. Jetzt ist der Kärntner in Sekirn gelandet. „Das neue Restaurant soll wie ein Wohnzimmer sein, in dem man sich wohlfühlt“, erklärt Bauer. „Die ,Geküsst-Cocktails’ können den Abend einläuten.“ Auch viele Klagenfurter will er zum Essen begrüßen, „denn der Weg ist nicht weit“. Mittlerweile kocht Mischa auch selbst und die Experimentierfreude treibt ihn an. So wird er „Butterbrösel-Strankalan“ zum Seeteufel servieren. Zum Genuss mit Blick auf den Wörthersee gibt es laut Karte 80 Weine.