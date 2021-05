Prinz Harry: So dreist hinterging er die Queen

Es sind schwere Vorwürfe, die Prinz Harry ein weiteres Mal in der TV-Doku „The Me You Can‘t See“ über die britische Königsfamilie öffentlich gemacht hat. Und eine wird bei der Breitseite des 36-Jährigen wohl besonders große Augen gemacht haben: die Queen höchstpersönlich. Sie gab ihrem Enkel nämlich den Segen für den Dreh - aber wohl nur, weil Harry sie dreist hinters Licht geführt haben soll.