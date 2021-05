Klagenfurter wollte Villacher mit Messer töten

Bei einem Schutzweg in Klagenfurt kam es am Donnerstag gegen 20 Uhr vorerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Radfahrer aus Klagenfurt und einer Personengruppe, wobei der Radfahrer in weiterer Folge einen 21-jährigen Mann aus Villach unter Verwendung eines Klappmessers mit dem Umbringen bedrohte. Das Opfer lief zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion, um Anzeige zu erstatten.