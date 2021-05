„Wunderschön!“ Austria überrascht sich selbst

Djuricin herausragend

Die Violetten lieferten eine in allen Mannschaftsteilen kompakte Vorstellung ab, kein Spieler fiel ab. Herausragend war Marco Djuricin, der den Gästen nicht nur bei seinen Toren in der 46. und 72. Minute Probleme bereitete. Der 28-jährige Angreifer sah auch ein Negativerlebnis als Auslöser für die Steigerung. Beim 2:3 in Ried am 21. Mai verjuxte die Austria eine 2:0-Führung in der Schlussviertelstunde. „Tacheles“ habe man danach geredet, führte Djuricin an. Stöger sah die damalige Nachbesprechung nicht so dramatisch. Er habe dem Team nur vor Augen geführt, dass es nötig sei, immer an die Leistungsgrenze zu gehen. „Das hat möglicherweise auch die Mannschaft so klar werden lassen, dass sie sehen: Das stimmt schon, was der Alte ab und zu einmal sagt.“