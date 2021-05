Schulen sollen im Sommer für Sportvereine öffnen

Die Schulen sollen in diesem Sommer ihre Turnhallen und Außensportanlagen für Vereine öffnen. Dazu rufen neben Bildungsminister und Vizekanzler auch Städte- und Gemeindebund in Briefen an die Bürgermeister und Schuldirektoren auf. Kinder und Jugendliche hätten in der Corona-Krise besonders darunter gelitten, dass die Möglichkeiten zu gemeinsamer Bewegung und Sport mit anderen stark eingeschränkt waren.