Streit unter Schülerinnen gipfelte in Schlägerei

Diese Szenen sollen sich diese Woche genau so am Sportplatz in Hörsching abgespielt haben. Passiert war das alles zwar außerhalb der Unterrichtszeit und nicht am Schulgelände – trotzdem sorgt der Vorfall nun in der Mittelschule Hörsching für große Aufregung. Denn Anwesende hatte den Kampf zwischen den Schülerinnen gefilmt und in sozialen Medien verbreitet. Und jetzt macht das Prügel-Video klassenübergreifend auf den Handys die Runde.