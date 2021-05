3-G-Nachweis: Regel-Chaos rund um den Zoo-Besuche

Am 19. Mai trat die Corona-Öffnungsverordnung in Kraft. Angehängt war gleich eine Gesetzesnovelle, welche mit 25. Mai in Kraft trat. Bei dieser Novelle sei laut der Einschätzung vieler Zoo-Betreiber die 3-G-Regel gefallen. In Grünau oder auch beim Tierpark Haag (NÖ) wird nicht mehr kontrolliert.