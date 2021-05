Mariella Ahrens will in Wien Fuß fassen

„Ich bin ja der allergrößte Wien-Fan, es ist so eine wunderschöne Stadt“, betont die 52-Jährige in unserem Talk. Immerhin hatte unsere Hauptstadt der Gräfin schon in der Vergangenheit großes, allerdings privates Glück gebracht. 2005 lernte sie bei der kirchlichen Trauung von TV-Werbegesicht und Selbstvermarktungsprofi Verona und Franjo Pooth im Wiener Stephansdom, Patrick von Faber-Castell kennen, mit dem sie von 2006 bis 2012 verheiratet war und mit dem sie ihre zwei Kinder hat.