Schiri-Chef tritt nach Streit mit „Pharao“ zurück

„Die Gründe für meinen Rücktritt sind meine ernsthaften Meinungsverschiedenheiten mit dem IHF-Präsidenten aufgrund seiner Einmischung in die Nominierungen der Schiedsrichter“, schrieb der 64-jährige Gallego in einer E-Mail an die „Handballwoche“. Moustafa bezweifelt die Unparteilichkeit von Schiedsrichtern, wenn diese aus derselben kontinentalen Region kommen wie eine der Mannschaften in der jeweiligen Partie. Gallego indes forderte, dass die besten Schiedsrichter für die wichtigsten Turniere nominiert werden müssen.