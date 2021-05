Scharfe Kritik von Nehammer an Weißrussland

Karl Nehammer hat sich am Mittwoch empört über das Vorgehen der weißrussischen Behörden, die die Landung einer Passagiermaschine mit Regimekritiker Roman Protassewitsch an Bord erzwungen hatte, gezeigt. Der Fall sei beispiellos, einzigartig in der europäischen Geschichte und auf keinen Fall zu akzeptieren, sagte der Innenminister, angesprochen auf eine Vergleichbarkeit mit dem 2013 in Wien zur Landung bewegten Flugzeug, in dem sich Boliviens Präsident Evo Morales befand. Weißrusslands Machthaber Alexander Lukaschenko wies unterdessen jegliche Vorwürfe im Zusammenhang mit der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugs und der Festnahme eines Bloggers zurück.