Drogenlabor in aufgelassenem Weinkeller entdeckt

Mephedron war „am einfachsten“ herzustellen

Der Plan, Drogen herzustellen, reifte in dem Trio bereits Anfang des Jahres 2019. Via Internet bestellten die Täter in China Chemikalien und Drogenausgangsstoffe und experimentierten bis zum Juli 2020 in einer Wohnung im 19. Wiener Bezirk in einem kleinen Versuchslabor. Das Ergebnis: Die Herstellung von Mephedron war am einfachsten, der Reinheitsgehalt der Droge lag bei 99,3 Prozent.