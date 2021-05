Warten auf die Wälderhalle geht bis 2022 weiter

Geduld brauchen Eishockey- und Eislauffreunde in Sachen Wälderhalle - denn noch liegt für das Gebäude, das 1800 Zuschauer fassen soll, keine Genehmigung vor. Die Grünfläche in Andelsbuch, wo die Halle gebaut werden soll, ist als Betriebsgelände gewidmet. Notwendig ist aber eine Widmung für Sport und Gastronomie, denn in der Halle soll auch eine Disco untergebracht werden.