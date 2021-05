Motorradfahrer 100 Meter in Wiese geschleudert

Fataler Verkehrsunfall am Dienstagabend im Tiroler Unterland: Ein 27-jähriger Motorradfahrer krachte in Kramsach (Bezirk Kufstein in Tirol) mit einem Auto zusammen und wurde sich mehrmals überschlagend in das angrenzende Feld katapultiert. Erst nach rund 100 Metern blieb der Einheimische schwer verletzt liegen.