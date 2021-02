Was sind Ihre Zukunftsvisionen für das Bundeskriminalamt in zehn Jahren?

So aufgestellt zu sein, um bei neuen Technologien auch mithilfe von künstlicher Intelligenz mit den Verbrechern Schritt zu halten. Die beste Tat ist die, die nicht stattfindet. Wir sind die zentrale Bundeskriminalpolizei im Land. Ich will auch jene Kolleginnen und Kollegen wie Analysten, Kriminaltechniker oder Datenforensiker vor den Vorhang holen, die akribisch im Hintergrund arbeiten.