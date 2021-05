Giro-Dominator Bernal besticht mit Angriffsgeist

Die Herzen der Italiener eroberte Bernal inzwischen längst. Durch seine Zeit beim Team Androni (2016/17) spricht er ihre Sprache und manche ziehen bereits Vergleiche zu Marco Pantani. Der 2004 an einer Überdosis Kokain gestorbene Tour- und Giro-Sieger war ein Kindheitsidol des in einem Armenviertel aufgewachsenen Bernal. „Ein Bild von Pantani war auch das Einzige, was ich an Radsport-Sachen in meinem Kinderzimmer hatte, insofern freuen mich die Vergleiche“, sagte Bernal. „Ich will aber Pantani nicht kopieren.“