Gibt Ronaldo hier seinen Abschied bekannt?

„Dieses Jahr konnten wir nicht den Serie-A-Titel gewinnen, Gratulation an Inter Mailand, schreibt Ronaldo in seinem enorm ausführlichen Saison-Resümee: „Aber ich muss die Saison als Gesamtes bewerten, sowohl in kollektiver als auch in kollektiver Hinsicht. Der italienischer Supercup, der Pokalsieg und auch Torschützenkönig in der Serie A zu sein, erfüllen mich mit Freude. Denn in diesem Land ist nichts einfach zu gewinnen.‘ Ronaldo weiter: „Ich jage keine Rekorde, sie jagen mich“, schreibt er und listet dann auf: „Meister in England, Spanien und Italien, Cupsieger in England, Spanien und Italien, Supercupsieger in England, Spanien und Italien, bester Spieler in England, Spanien und Italien, bester Torschütze in England, Spanien und Italien, über 100 Tore für einen Verein in England, Spanien und Italien.“ Liest sich alles nach einem Resümee zum womöglich nahenden Abschluss? Es kommt noch deutlicher. Nichts sei mit dem Gefühl vergleichbar, zu wissen, überall seine Spuren hinterlassen zu haben, meint Ronaldo. „Dafür arbeite ich, das bewegt mich, das werde ich immer bis zum letzten Tag verfolgen. Vielen Dank an alle, die an dieser Reise teilgenommen haben. Wir stehen zusammen.“