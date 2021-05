Debatte über Ursprung des Coronavirus neu entfacht

Virus über Mitarbeiter aus Labor entkommen?

Am Montagabend trifft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf zusammen, um die Frage nach dem Ursprung des Coronavirus zu besprechen. Die neuen Erkenntnisse dürften die Debatte nun weiter anheizen. Einige Befürworter der Labor-Theorie gehen davon aus, dass in dem Labor in Wuhan an Coronaviren von Fledermäusen geforscht wurde und das Virus dabei versehentlich aus dem Labor entkommen sei. Dies hätte etwa über Mitarbeiter passieren können, die sich mit dem Virus infizierten.