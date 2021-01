Corona-Ursprung: Comeback für Laborunfall-Theorie

Was findet die WHO?

Die Suche nach dem Virus-Ursprung sei brisant, „als Wissenschaftlerin möchte ich auch keinem Verschwörungstheoretiker in die Hände spielen“, sagt Segreto. Zuletzt hatte die Diskussion angesichts der WHO-Mission in Wuhan wieder Fahrt aufgenommen. China hatte nach langer Verzögerung am Montag grünes Licht gegeben, am Donnerstag trafen die Experten vor Ort ein - allerdings nur 13 statt der geplanten 15. Sie mussten sich umgehend in eine zweiwöchige Quarantäne begeben.