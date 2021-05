Hilft Brokkoli bei Endometriose?

Es aktiviert körpereigene Enzyme für die Entgiftung und unterstützt entzündungshemmende Prozesse. In Modell-Organismen wurde die positive Wirkung von SFN auf Entzündungswerte durch Blutanalysen gezeigt, die auch bei der Endometriose eine Rolle spielen. Weitere Untersuchungen an Frauen sind aber nocht nötig. Wie gut der Körper SFN aus der Nahrung aufnehmen kann, hängt von der Zubereitung ab. So sind Dampfgaren, Garen in der Mikrowelle oder Anbraten besonders förderlich.