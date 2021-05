Kurz optimistisch: „Endlich wieder frei reisen“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Dienstag beim EU-Gipfel in Brüssel froh über die Einigung auf den europaweiten Grünen Pass gezeigt. Gleichzeitig mahnte er auch die konsequente Umsetzung des Covid-Zertifikats ein. „Ich hoffe, dass die Umsetzung überall gut gelingt, denn das ist die Möglichkeit, dass wir alle unsere Grundfreiheiten wieder zurückbekommen und endlich wieder frei reisen können“, sagte Kurz vor der Debatte am zweiten EU-Gipfeltag. Er hatte im Februar einen Alleingang Österreichs in den Raum gestellt, sollte der EU-weite digitale Nachweis noch lange auf sich warten. Am Montag ist aber Litauen damit vorgeprescht.