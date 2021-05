Grünes Licht für den Grünen Pass in der EU

Österreich könnte mit 1. Juni starten

Vor der Einigung wurde bekannt, dass Österreich den technischen Probelauf auf EU-Ebene für den Grünen Pass erfolgreich bestanden hatte. Sofern die nationale Rechtslage das zulasse, könnte Österreich ab 1. Juni - zumindest was die Anbindung an die zentrale Infrastruktur betrifft - loslegen, hieß es am Donnerstagnachmittag seitens der zuständigen Stellen. In Österreich will man bis Anfang Juni die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen.