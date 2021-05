Ernüchterung nach einem perfekten Saisonstart

Im Spiel um Platz drei mussten sich Reiter/Murauer dann Paul Pascariuc und Arwin Kopschar mit 15:21, 21:17 und 12:15 geschlagen geben. „Ehrlich gesagt war unsere Motivation nach der Niederlage im Halbfinale dann auch nicht mehr ganz so groß“, räumte Reiter ein. In der dritten Runde hatte man das Duo noch glatt in zwei Sätzen besiegt.Attersee wartetZeit um die Enttäuschung von Innsbruck zu verarbeiten, bleibt Reiter auf jeden Fall genug. „Unseren nächsten gemeinsamen Einsatz gibt es erst Ende Juni beim Turnier am Attersee", erklärt Jakob.