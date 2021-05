Großbank HSBC hält sich fern von Bitcoin & Co.

Daher werde die weltweit bedeutendste Kryptowährung von Europas größter Bank in der Vermögensverwaltung auch nicht als eigene Investmentklasse offeriert. „Aus ähnlichen Gründen drängt es uns nicht in Stablecoins“, sagte Quinn der Nachrichtenagentur Reuters weiter. So werden Digitalwährungen genannt, die ihren Wert etwa an den Dollar koppeln, um besondere Volatilität zu vermeiden.