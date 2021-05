Kryptowährungen gehen angeschlagen ins Wochenende

Nach dem drastischen Kurseinbruch in dieser Woche sind viele Kryptowährungen am Freitag mit leichten Kursverlusten in das Wochenende gegangen. Da auf den meisten Handelsplattformen auch am Samstag und Sonntag gehandelt wird, bedeutet das nicht, dass jetzt Ruhe einkehrt. Im Gegenteil: An den Wochenenden sind die Kursausschläge an den Kryptomärkten mitunter besonders hoch. Dafür kann es viele Gründe geben, geringere Umsätze könnten einer davon sein.