Freude über ersten Urlaub nach dem Lockdown

Bundesheer und Polizei bewältigten den Ansturm souverän und unaufgeregt und teilten sich die Arbeit. „Die Leute haben Verständnis für die Kontrollen“, so der Kommandant. Die hinlänglich berühmten 3 G wurden auch hier schlagend, dazu kamen Einreiseformulare. „Die Formulare sind das einzige, was zu Wartezeiten führt“, so Polizeisprecherin Madeleine Heinrich. „Wichtig wäre es, wenn die Leute die Papiere schon vorab ausfüllen würden. Auch in Hinblick auf die Fronleichnamstage, für die wir mit einer zweiten Reisewelle nach Kroatien rechnen.“