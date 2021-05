Baum-Armee soll Villa von Van der Bellen schützen

In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Schäden am nördlichen Einfriedungszaun des Jagdschlosses Mürzsteg gekommen. Und die Einschläge rücken immer näher! Riesige Felsen poltern bisweilen sogar bis an das Ufer der Mürz. Zusätzlich zur Sommerresidenz des derzeitigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen stehen auch sechs private Wohnhäuser in der Gefahrenzone.