Asher-Smith gewann 100 m bei Diamond-League-Start

Der Norweger Jakob Ingebrigtsen holte sich in 3:36,27 Min. die 1.500 m. Der Stabhochsprung ging mit 5,74 m an Sam Kendricks (USA), Weltrekordler Armand Duplantis aus Schweden wurde Zweiter (5,55 m). Marcin Krukowski (POL) warf den Speer mit 82,61 m am weitesten. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist in der Diamond League am 1. Juli in Oslo erstmals mit dabei, wenn für seine Disziplin das erste von vier Quali-Meetings vor dem Finale ansteht.